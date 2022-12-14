شاهد بالصورة والفيديو.. قضية أسرة بري المقتولة.. الإبن الأكبر للأسرة يتحدث عن شخصية والده ويؤكد نحن على ثقة أن القاتل من (…) ونقول لهؤلاء اتقوا الله فينا





أجرى الأستاذ عادل سيد أحمد حواراً مع المقداد حاتم الإبن الأكبر لأسرة بري المقتولة, كشف من خلاله عن تفاصيل جديدة خلال الحوار المصور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث المقداد عن شخصية والده مؤكداً أنه فخور به مبيناً أن والده ليس بالشخص الصعب وليس بالسهل.

المقداد الذي يدرس الهندسة بإحدى الكامعات الماليزية تحدث عن والدته التي قتلت رفقة شقيقه الأصغر وشقيقته الصغرى وذكر أنها كانت بشوشة وضاحكة ومحبوبة لدى الجميع.

وعن كيف استقبل الخبر المفجع أكد المقداد بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أنه تلقى الخبر من والده الذي طلب منه قطع تذكرة على وجه السرعة للحضور للسودان.

كما نفى الشائعات التي انطلقت على مواقع التواصل وتشير لضلوع والده في القضية, مطالباً رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتقوا الله فيهم.

وذكر المقداد أنهم كأسرة على ثقة تامة بأن القاتل من خارج الأسرة, مؤكداً أنهم قدموا عدد من الدلائل تثبت أن والده المحتجز ليس محل اشتباه.

وأكد في ختام حديثه أنهم يثقون في الشرطة السودانية وأنهم سيسعون بكل السبل من أجل الوصول للقاتل الذي ارتكب الجريمة البشعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين