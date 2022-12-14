السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقاً للتعاون الدفاعي





وقع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره البريطاني بين والاس خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

وعقد الجانبان اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية، أمس الثلاثاء، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة هامة لدعم الأمن المشترك والإقليمي.

كان وزير الدفاع السعودي قد وصل والوفد المرافق له أول من أمس إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين، لبحث العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

العربيه نت