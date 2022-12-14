شاهد بالفيديو.. صلاح قوش يفاجئ رواد مواقع التواصل ويرقص طرباً في زواج نجله على أنغام أغنية فنان الطمبور النعام أدم





تصدر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الترند, وحصل على أعلى نسبة مشاهدات خلال ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفيديو المتداول بطله مدير المخابرات السوداني السابق صلاح عبد الله “قوش”.

قوش ظهر خلال المقطع وهو يرقص بسعادة بالغة بمناسبة زواج نجله بالعاصمة المصرية القاهرة التي استقر فيها منذ فترة ليست بالقصيرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تفاعل مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق رفقة عدد من المعازيم مع أغنية الطمبور (لا شوفتن تبل الشوق) للفنان الراحل النعام أدم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين