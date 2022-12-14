شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا السودانية “منوية” تستعرض جمالها وهي تحتسي “القهوة” وتعليقات الغزل تنهمر عليها حتى من الجنس اللطيف





واصلت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة أمنية شهلي نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وحققت صورة أخيرة لها قامت بنشرها أعلى نسبة تفاعلات.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت أمنية شهلي والشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “منوية” بنشر صورة حديثة لها ظهرت من خلالها وهي تحتسي “القهوة”.

الصورة الحديثة وصل عدد المعجبين بها لأكثر من 2000 معجب مع تعليقات انهمرت كالمطر, وجاءت معظمها متغزلة في روعة الصورة التي قامت بنشرها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن الصورة التي ظهرت فيها “منوية” وهي ترتدي الثوب نالت اعجاب الجنسين, حتي الجنس اللطيف سارع لنشر تعليقات الغزل والإشادة بجمالها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين