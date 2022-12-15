القضائية تصدر قراراً بإلغاء محاكم الشهداء





كشفت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018 عن إصدار السلطة القضائية قراراً بإلغاء المحاكم الخاصة بالنظر في قضايا الشهداء، وفي الأثناء دعت المنظمة الى وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر السلطة القضائية لمناهضة ذلك القرار .

ووصف رئيس المنظمة عباس فرح قرار إلغاء المحاكم الخاصة بالشهداء بغير الموفق.

وقال في تصريح لـ(الجريدة) نحن في مرحلة ثورة تتطلب التوافق بدل من التباعد، واستنكر هذه الخطوة وأكد أن القرار سيساهم في تعطيل انجاز العدالة، وأردف يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الشعب الى ايقاف الدماء التي صرنا نشهدها تسيل يومياً في الشوارع ونحتاج إلى قوانين حاسمة نستطيع من خلالها إرساء دعائم دولة القانون وانجازه دون محاباة .

وجددت اسرة الشهيد د بابكر عبد الحميد رفضها اي تسوية تعقد فوق دماء الشهداء وحقوق المصابين والمفقودين وقالت الأسرة في بيان أصدرته أمس (نرفض اي تسوية تمنح القتلة حصانات وإعفاءات من المساءلة، أو تمكن للقتلة وتحفظ لهم مقاعدهم من السلطة والثروة ولا تعلق المشانق لمنفذي أوامر القتل وتعفي قادتهم الذين يطلقون الأوامر).

وأوضحت أن الغاء قرار إنشاء المحاكم خاصة لقضايا الشهداء تم في قضية الدكتور الشهيد بابكر عبد الحميد والمهندس الشهيد الفاتح النمير، وطالبت بمحاكمات عادلة لكل القتلة تثبّت الحقوق وتنفذ القصاص والعدالة بما يتناسب مع الجرائم التي ارتكبتها كتائب النظام السابق، ودعت الثوار وأسر الشهداء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة