الحزب الشيوعي يشيد بموقف حزب البعث الأصل الرافض للاتفاق الاطاري





أشاد الحزب الشيوعي بموقف حزب البعث الاصل الرافض للاتفاق الاطاري الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري مؤخراً.

وقال محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بمركزه العام أمس “نحي حزب البعث الأصل على موقفه الأخير ووصوله الى ان الاتفاق الاطاري الحالي لن يحل القضية السودانية”. واكد انه سوف يتم الاتصال به لكن حتى الآن لم يحدث اتصال بين الطرفين.. .

واتهم الخطيب المجتمع الدولي بالانحياز لقوى الهبوط الناعم وحماية الشراكة بينها وبين المكون العسكري كاصطفاف بين شرائح الطفيلية المدنية والعسكرية التي تحمي مصالحه، ووصف الاتفاق الاطاري بانه يمثل حلقة من حلقات التآمر على الثورة وقطع الطريق امام استمرارها.

واضاف الخطيب بان التآمر على الثورة عادة يبدأ بانقلاب تعقبه مفاوضات ومساومات تجري من خلف ظهر الشعب تنتهي بوثيقة معيبة لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين وتؤسس لاستقلال القوات المسلحة حتى تعمل تحت سيطرة القوات الدولية والإبقاء على المليشيات ومنها مليشيات النظام السابق واجهزته الأمنية لقمع الثوار مع المحافظة على القوانين المقيدة للحريات.

الخرطوم: قرشي عوض

صحيفة الجريدة