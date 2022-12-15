الحرية والتغيير تطالب بالكف عن سياسة التجاهل التي تمارس مع المعلمين





طالبت قوى الحرية والتغيير السلطات الاستجابة لمطالب المعلمين والكف عن سياسة التجاهل التي تمارس معهم بسرعة والتحرك تجاه قضايا التعليم.

وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير عدالة قضيتهم والمطالب التي تقدّموا بها وأعلن عن الوقوف بصلابة في صفّ المعلمين.

واشارت في بيان لها بأن لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير التقت بوفد لجنة المعلمين، وبحثا سويا أوضاع التعليم في البلاد والانهيار الذي وصل اليه حتى صنف السودان ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث تردي التعليم، والاضراب الذي ينفذه المعلمون في انحاء الوطن استجابة لدعوة لجنتهم الجسم النقابي الاهم ودعت الحرية والتغيير إلى عقد ورشة بالتعاون مع جميع المعلمين ولجنتهم التي تقود الحراك النقابي، وجميع قوى التغيير والثورة والقوى الوطنية المخلصة حتى تخرج بميثاق التعليم ليكون الإطار الذي يؤكّد أولوية الصرف على التعليم كحقٍ أساسي من حقوق الإنسان.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة