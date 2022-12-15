العاملون بجهاز التحصيل الموحد يشتكون من استقطاع الدعم الاجتماعي من المرتب





اشتكى عدد من العاملين بجهاز التحصيل الموحد من إقدام الجهاز على استقطاع مبلغ 5 ألف جنيه من كشوفات الدعم الاجتماعي لصالح أسرة موظفين وآفاتهما المنية الى جانب بعض الحالات الأخرى وبحسب المستند الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه فقد خاطبت الادارة العامة لتطوير وحدات الولاية مدراء أفرع الوحدات الإدارية باجراء اللازم واستخراج الشيك باسم الصندوق الخيري للعاملين وفق الكشف الذي أرفقته مع الخطاب.

من جهته أكد المكتب التنفيذي للصندوق الخيري للمتحصلين أنه ليس له الحق في استقطاع أي مبلغ الا بجمعية عمومية، وأوضح أن فكرة الاستقطاع نبعت من بعض العاملين بالإدارة لدعم المتوفين والمرضى الذين أجروا عمليات كبيرة كالقلب وغير ذلك.

واستنكر موظف فضل حجب اسمه إصرار إدارة تطوير وحدات الولاية على الاستقطاع على الرغم من رفض المكتب التنفيذي ذلك فضلاً عن أن التبرع لا يكون الزامياً، وانتقد اشتراط الإدارة إبراز شيك الاستقطاعات حتى يتم صرف الدعم الاجتماعي للموظفين.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة