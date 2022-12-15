خبراء شرطيون ينادون بإزالة الصورة السيئة المرسومة تجاه الشرطة





نادى شرطيون سابقين بإزالة الصورة السيئة المرسومة تجاه الشرطة ودعم الشرطة واسنادها مطالبين في منتدى فعاليات الشرطة النشأة الحاضر وتحديات المرحلة بتحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع.

ونوهوا الى أهمية الاهتمام بالأقسام الشرطية ودعمها ، وقال مدير جامعة الرباط الوطني ونائب مدير الشرطة الأسبق الفريق شرطة د. عادل العاجب في ورقته الشرطة وتحديات المرحلة انه لن تنجح الشرطة الا من خلال عمل الأقسام الشرطية والاهتمام بها وأن دورها الجديد المساهمة في التغيير الإيجابي، وأن الشرطة أكبر مؤسسة قومية ومن اهم أجهزة الدولة، وأنها تحفظ البلاد من أي سهام خارجية، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك عدالة في البلاد بدون أجهزة الشرطة، واضاف ان الشرطة أكبر مؤسسة ضحت بأرواحها في الدفاع عن تنفيذ وسيادة حكم القانون وحماية الممتلكات والأرواح، وتابع ان اي تغيير سواء حميد او سيء تواجه الشرطة بتحديات كبيرة .

ولفت العاجب الى ضرورة دعم الشرطة من قبل الدولة والمجتمع لأداء مهامها، ان البلاد مستهدفة استهداف ناعم بسبب انها بلد عربي واسلامي خاصة الشباب خاصة المؤثرات العقلية، وأنه لا توجد مخدرات بل مؤثرات عقلية منوهاً الى جهات كثيرة تستكثر على البلاد الثقافة الإسلامية وتستهدف شباب البلاد، وإن الانفتاح خطرا كبيرا يواجه الشرطة وأن تستعد له.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة