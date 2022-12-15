وصلت الرسوم نصف المليار .. اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة جامعة السودان تدعو لمقاطعة التسجيل بالكلية





اشتكى طلاب كلية الهندسة من ارتفاع رسوم التسجيل الدراسية المقررة لهذا العام، واشاروا الى انها تضاعفت أضعافاً مضاعفة.

من جهتها قالت اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة جامعة السودان بأن إدارة الجامعة أعلنت عن موعِد بداية التسجيل للطلاب الجدد للعام الحالي، وضّحت فيه رسوم التسجيل والدراسة لطلاب البكلاريوس الجدد للعام 2022-2023م، حيث قاربت (نصف مليون جنيه) للسنة الواحدة لطلاب القبول العام، وأردفتها بزيادة غير منطقية كذلك في رسوم التسجيل لعدد من السنوات المقبولة سلفًا (دفعتي 2019 و 2020)، قاربت نسبتها 1000% لدفعة العام 2019 و 300% لدفعة العام 2020، متجاوزةً بذلك لائحة وزارة التعليم العالي التي تنص على زيادة رسوم التسجيل بنسبة لا تتجاوز 10% ومتجاوزة جميع مُعطيات المنطق والعُرف، ومعلنةً بدء مزاد علني للمُضاربة على حساب الطلاب وأوليائهم.

وقالت في بيان لها ما فتئت إدارة الجامعة كعادتها تعامل الطالب ك “استثمار” ومصدر دخل لملء الخزائن، لكنها في هذا العام جعلت التعليم سِلعة لمن استطاع، يبتاعها أبناء الطبقات العُليا وتُحرّم على من هم دون ذلك في عملية إغتيال متكاملة تشيّع التعليم لنعشه ومثواه الأخير.

ودعت الطلاب وأولياء الأمور «لمقاطعة» التسجيل غير المنطقي الذي دعت إليه الإدارة فورًا، وعدم الانصياع لقرار الزيادة الجائر وغير المُبَرر، ورفضه بكلّ سبل ومبررات الرفض المتاحة، وأوضحت بانها كأجسام نقابيّة ممثلة للطلاب سنقف مع الطلاب لرَدع وإيقاف هذه القرارات.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة