بالفيديو.. موظف هندي يبتلع مبلغا من المال بعد ضبطه متلبسا بالحصول على رشوة





وثق مقطع فيديو لحظة قيام موظف هندي من ولاية هاريانا بابتلاع مبلغ من المال بعد أن تم ضبطه متلبسا بالحصول على رشوة.

وحصل الموظف الهندي على مبلغ يقدر بـ 4 ألاف روبية ما يعادل 182 ريال نظيرة تبرئة شخص من قضية سرقة ثور.

وألقت المباحث القبض على الموظف بالجرم المشهود لكنه حاول ابتلاع المبلغ لإخفاء دليل الإدانة.

ويوثق الفيديو وجود عدد من الأشخاص يحاولون منعه من ابتلاع المبلغ فيما يصر على ابتلاعه.

صحيفة المرصد