عمال الموانئ: موقعو الاتفاق مع «الشركة الإماراتية» استلموا «كموشنات»





اعتبر المتحدث الرسمي باسم نقابة عمال الموانئ البحرية، عبدو الشربيني، إنشاء موانئ جديدة في ظل وجود ميناء بورتسودان “خيانة” وطنية” وبيع لسيادة البلاد لجهات خارجية بثمن بخس ـ على حد تعيبره. واتهم الشربيني في تصريح لـ(الحراك)، الموقعين من الجانب السوداني، على اتفاقية إنشاء ميناء أبوعمامة بأنهم “استلموا كموشنات” مقابل التوقيع على الاتفاقية.

وأعلن رفضهم القاطع لقيام الميناء، وقال: “الميناء الجديدة لن يقوم إلا على أجسادهم)، وتنبأ الشربيني بوقوع أضرار وصفها بـ”الوخيمة” ستنجم من قيام الميناء، أبرزها ” بيع جزء من أراضي شرق السودان للشركة بجانب سحب البساط من ميناء بورتسودان، مما يعني تشريد عمال الموانئ. وقال الشبريني إن الاتفاقية وقعت في الخرطوم، ولا تعنيهم بشئ، وأضاف: “العندو موانئ في الخرطوم يقوم بإيجارها للإمارات”.

وأقسم بأنهم سيقفون سداً منيعاً أمام إنشاء الميناء الجديد، وقال سيقومون بطرد شركة موانئ دبي حال اقتربت من ساحل البحر الأحمر، مثل ما فعلوا مع الشركة الفلبينية التي تم طردها بعد توقيعها العقد مع الحكومة وسلمتها 450 مليون دولار، مبدياً تساءله أين الجيش من توقيع الاتفاق الحالي، علماً بأن هنالك قراراً صدر يفيد بعدم تصديق أرض على ساحل البحر الأحمر إلا بموافقة وزارة الدفاع.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي