جامعة الخرطوم: طلاب القبول العام لن يحرموا من الدراسة بسبب الرسوم





أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الخرطوم وقوفها مع الطلاب المعسرين، جنباً إلى إدارة الجامعة، وكافة منسوبي الجامعة، وأكدت العمادة أن مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين عرديب وجه بعدم حرمان طلاب (القبول العام) من الدراسة بسبب الرسوم الدراسية، وذلك بموافقة مجلس العمداء.

وكشفت العمادة عن إعفاءات وتخفيضات للرسوم الدراسية لقطاع واسع من طلاب القبول العام، حيث يتم استيعاب العشرين الأوائل من الشهادة السودانية مجاناً، بجانب إعفاء أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وحفظة القرآن الكريم، بجانب دعم الطلاب الأيتام بثلث الرسوم الدراسية، ودعم الطلاب الأشقاء الدارسين في الجامعة بربع الرسوم، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهنأت عمادة شؤون الطلاب كافة الطلاب الجدد وأسرهم وتمنت لهم حياة جامعية مليئة بالتحصيل الأكاديمي.

صحيفة الحراك السياسي