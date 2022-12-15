والي غرب دارفور: القوى الموقعة على الاتفاق لا تستطيع تشكيل حكومة





شدد والي غرب دارفور رئيس حركة التحالف السوداني خميس عبدالله أبكر، على أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لا تستطيع تشكيل حكومة إلا بحدوث توافق كامل مع قوى الثورة، بما فيهم أطراف العملية السلمية.

ورهن خميس في حوار مع (اليوم التالي) يُنشر لاحقاً حل الأزمة السياسية الراهنة بالجلوس على طاولة الحوار، وقال إن غيباب التوافق السياسي خلق أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وتوقع حدوث حوار وفق الاتفاق الإطاري أو عبر طرق مختلفة من أجل إنقاذ الشعب السوداني، وقال أبكر إن عدم الحوار من زمن مبكر أدى لهجرة الشباب، وسيترك الدولة خالية من المواطنين.

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