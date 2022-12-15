السجل المدني يكمل تسجيل اكثر من ٣٧مليون نسمة بالبلاد





أعلن مدير الادارة العامة للسجل المدنى اللواء ياسر مبارك عن اكتمال تسجيل ٣٧.٩٣٨.٤٢٩ نسمة بالبلاد.

واوضح اللواء ياسر أن ادارته تعمل على أن تكون هنالك هوية واضحة من خلال اجراءات تسجيل صارمة تحمى الهوية السودانية دون تعقيدات غير منطقية .

ودعا اللواء ياسر الذين لم يحصلوا على اوراق ثبوتية بالاسراع فى التسجيل ، مشددا على ضرورة حصرهم في دولة السودان حتى تتمكن الدولة من وضع خططها الاستراتيجية . واكد اللواء ياسر ضرورة حصر وتسجيل كافة المواطنين وحالاتهم الاجتماعية والحياتية ، لافتا الى أن الهوية مسألة مصيرية . واشار ياسر الى الانتشار الواسع لادارته بكافة ارجاء السودان من خلال (٦٩) مركزا ثابتا واربع مجمعات خدمية بالخرطوم بالاضافة للوحدات المتجولة لتغطية المناطق النائية، مشيرا الى أن هنالك (١٥) مركز تسجيل بولاية النيل الابيض . واعلن اللواء ياسر أن الادارة العامة للسجل المدني تمتلك اضخم قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، مشيرا الى رقمنة المعاملات في الدولة وربطها بالسجل المدني خلال الفترة القادمة .

وكالة سونا