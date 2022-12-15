حميدتي يزور الميرغني بحضور جعفر والحسن





سجل نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” اليوم، زيارة إلى مولانا محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مرشد الطريقة الختمية، بمقر إقامته ببحري، في حضور كل من جعفر الميرغني، والحسن الميرغني، وعبد الله المحجوب الميرغني، وأحمد الميرغني، وأحمد سعد عمر.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، بإسهامات مولانا الميرغني، الوطنية، التي ظل يبذلها في المجالات كافة، مؤكداً أن الميرغني يمثل أحد أبرز الرموز الوطنية، التي قدمت تضحيات كبيرة في سبيل تحقيق الاستقرار للبلاد، متمنياً له موفور الصحة والعافية .

من جانبه تقدم مولانا محمد عثمان الميرغني، بالشكر للفريق أول دقلو، على الزيارة التي تمت في إطار حرص قيادة الدولة على التواصل مع المكونات المختلفة في البلاد، وأعرب مولانا الميرغني عن أمله في أن يتحقق الاستقرار للبلاد، من خلال اجتماع السودانيين على كلمة سواء.

يذكر أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة، جمعت لأول مرة نجلي الميرغني جعفر والحسن في مكان واحد، في أعقاب توترات طفيفة بينهما.

صحيفة الصيحة