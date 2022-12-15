وصفه ب”المزعوم” أمجد فريد يتعجب من طلبات التوقيع على الاتفاق الاطاري





أبدى المستشار بمكتب رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، أمجد فريد، تعجّبه من طلبات التوقيع المزعومة على الاتّفاق الإطاري التي تدرسها الحرية والتغيير للبتّ فيها.

وتساءل أمجد فريد، عن الذين يسعون للمشاركة بالبصم على بنود صفقة سياسية مكتملة مسبقًا.

وأضاف” من هم هؤلاء الذين يسعون للمشاركة بالبصم على بنود صفقة سياسية مكتملة مسبقًا ولا خيار لهم غير تنفيذها”.

وأتمّ”الصفقة السياسية لا يمكن تحويلها لعملية سياسية، فالعملية السياسية تنتج حلول، الصفقة السياسية توزع مغانم”.

وفي الخامس من ديسمبر الجاري، وقّع المكوّن العسكري مع الحرية والتغيير المجلس المركزي وتيارات أخرى متحالفة معها، على اتّفاقٍ إطاريّ، تمهيدًا لنقل السلطة للمدنيين.

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