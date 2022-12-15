قرار بفتح المدارس بصورة جزئية في جنوب دارفور





المدير العام دعا إلى ضرورة التنسيق بين إدارات التعليم بالمحليات مع الشرطة لتأمين مواقع المدارس والمؤسسات التعليمية .

أصدرت وزارة التربية والتعليم بجنوب دارفور، قرارًا قضى بفتح المدارس بصورة جزئية.

وتجئ الخطوة، بعد ثلاثة أيامٍ من تعليق الدراسة بجميع المراحل، تخوّفًا من أعمال شغب من قبل الطلاب والتلاميذ على خلفية إضراب المعلمين.

وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم بجنوب دارفور، عمر آدم عمر، وفق وكالة السودان الرسمية، إنّ اجتماع إدارات وزارة التربية برئاسة المدير العام قرّر فتح المدارس جزئيًا لتلاميذ وطلاب الفصول النهائية السادس ابتدائي والثالث ثانوي اعتباراً من يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري وذلك مراعاة لظروف طلاب الفصول النهائية الممتحنين .

باج نيوز