شاهد بالصورة والفيديو.. من كواليس المونديال.. شاب سوداني يتوسط حسناوات المغرب ويطالبهن بالهتاف باسم السودان وإحداهن تلبي طلبه





شكل الجمهور السوداني حضورا مميزا في كأس العالم الذي احتضنته دولة قطر وشارف على نهايته, الجمهور السوداني كان حاضراً بكثافة في أغلب مواجهات المونديال على الرغم من عدم مشاركة السودان في المحفل الكبير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حرص الجمهور السوداني على توثيق اللحظات التاريخية من حضوره لملاعب كأس العالم.

ووفقاً لما نشرت وساءل التواصل الاجتماعي السودانية فقد أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار شاب سوداني التقى ببعض المشجعات الحسناوات.

المشجعات اللاتي ينتمين للمغرب ظهرن وهن يحتفلن قبل مباراة منتخبهم أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم والتي خسرها أسود الأطلس بهدفين نظيفين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد شارك الشاب السوداني حسناوات المغرب التشجيع, كما طالبهن بالهتاف باسم السودان بعد أن عرف عن هويته, بالفعل استجابت إحدى المشجعات الحسناوات لطلبه حينما هتفت (من السودان للمغرب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين