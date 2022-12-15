شاهد بالفيديو.. مبدعين ومبدعات من مختلف الدول العربية يقدمون نشيد العلم السوداني بطريقة رائعة ومؤثرة تجبر المتابعين على ذرف الدموع.. وساخرون: (ندى القلعة مفروض تجي تسمع وتستمتع)





حصد مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي السودانية آلاف المشاهدات وتم تصنيفه ضمن أكثر الفيديوهات روعة وجمال.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفيديو الذي انتزع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أظهر مبدعين من الجنسين وهم يتغنون بنشيد العلم السوداني.

المبدعين الذي تجمعوا من مختلف الدول العربية قدموا النشيد الوطني السوداني بطريقة رائعة ومؤثرة حسبما كتب المتابعون في تعليقاتهم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين وعلى الرغم من أن معظم التعليقات جاءت إيجابية ومشيدة بالمبدعين, غير أن التعليقات الساخرة كانت حاضرة.

حيث كتب أحدهم: (ندى القلعة مفروض تجي تسمع وتستمتع) في إشارة منه لمشاركة الفنانة الشهيرة في الأوبريت العربي الأخير بالنشيد الوطني السوداني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين