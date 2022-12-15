بالفيديو.. خرجوا من نفق مجهول.. شاهد لحظة هروب طلاب من إحدى المدارس الثانوية بالسودان قبل نهاية اليوم الدراسي..وساخرون: (انتو طلاب ولا فئران والرمادة في خشم أهلكم)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لطلاب سودانيون وهم يهربون من المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي حمل انتقادات لاذعة للطلاب وأولياء أمورهم, الطلاب وهم يخرجون من المدرسة الثانوية التي يدرسون فيها عبر نفق مجهول.

وظهر أكثر من خمسة طلاب وهم يخرجون توالياً بالزي المدرسي وسط استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخروا منهم ومن تصرفهم.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تبارى المعلقون على كتابة التعليقات الساخرة في حق الطلاب, حيث كتب أحد المعلقين (انتو طلاب ولا فئران طالعين بالجحور كدة) ليرد عليه آخر (الرمادة في خشم أهلكم الراجنكم تطلعوا دكاترة ومهندسين).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين