شاهد بالصور.. نساء سودانيات يتجمعن بالمئات في ساحة كبيرة بالخرطوم لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا وساخرون: (كدة عرفنا سبب نحس المغرب)





أثارت صورة متداولة بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبتها ردود أفعال كبيرة بعد ساعات من نشرها وتداولها من قبل الأسافير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة المتداولة نساء سودانيات تجمعن بالمئات في ساحة كبيرة بإحدى مدن العاصمة الخرطوم.

النساء السودانيات تجمعن لمشاهدة مباراة المنتخبين المغربي والفرنسي في نصف نهائي كأس العالم بقطر والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين أمام شاشة كبيرة وسط الحي الذي يسكن فيه.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من صورة النساء وتجمعهن لمشاهدة المباراة.

وقد جاءت معظم التعليقات ساخرة وتصف النساء السودانيات بأنهن السبب في نحس المنتخب المغربي وهزيمته أمام فرنسا رغم المشوار القوي لأسود الأطلس في المونديال, حيث كتب أحد المعلقين (كدة عرفنا سبب نحس المغرب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين