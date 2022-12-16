12 ألف مدرسة تغلق أبوابها استجابة لإضراب المعلمين





أعلنت لجنة إضراب المعلمين في السودان، امس، إغلاق 12 ألف مدرسة بجميع أنحاء البلاد، استجابة لدعوات الإضراب الصادرة عن لجنة المعلمين.

وقررت اللجنة، مطلع الأسبوع، إغلاق تام للمدارس بكافة الولايات خلال شهر ديسمبر الجاري، للضغط في اتجاه تحسين الأجور وبيئة العمل في قطاع التعليم. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر، لـ«سودان تربيون»، إن غرفة الحصر رصدت إغلاق 12 ألف مدرسة بالعاصمة والولايات. مشيرا إلى أن اللجنة قسمت منهجية الإغلاق إلى نوعين: الأول بغياب المعلمين والطلاب معاً، والثاني بحضور الإدارة فقط وغياب المعلمين والطلاب. وأضاف: المحصلة النهائية هي تعطيل جدول الدارسة في 12 ألف مدرسة.

ووصف عمليات الإغلاق بأنها «رسالة قوية في بريد السلطة والذين يحاولون التشكيك في قدرة المعلمين على الوحدة» .

وتقدم سامي بالاعتذار إلى أولياء الأمور والطلاب والطالبات عن توقف الدراسة .

وأوضح أن حراكهم لـ”أجل إصلاح العملية التعليمية، وزيادة الإنفاق على التعليم، وإصلاح حال المعلم بتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي.” وطالب الحكومة بأن تضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة باعتباره مدخلًا للتنمية.

السوداني