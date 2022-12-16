«العليا» ترفض طعنًا قانونيًا ضد عودة آخر نقابة للمحامين في عهد البشير





أصدرت المحكمة العُليا في السودان أمس، قرارًا برفض طعن تقدمت به لجنة تسيير نقابة المحامين ضد عودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المحامين المحلول بأمر لجنة إزالة التمكين علي الشائب أبو دقن لـ”سودان تربيون” إن الدائرة المختصة بالمحكمة العليا أصدرت قرارًا برفض طعن لجنة التسيير بشكل إيجازي وهو أمر نهائي”.

ووصف القرار الذي أصدرته لجنة إزالة التمكين في العام 2019 بحل المكتب التنفيذي للنقابة المنتخبة بـ”الباطل” لأن الاتحادات المهنية لديها قوانين خاصة بها ولا تعترف إلا بالقرارات التي تصدر من الجمعية العمومية المنوط بها حل النقابة وانتخاب أخرى جديدة.. وأضاف ” الاتحادات الدولية والإقليمية لا تعترف مُطلقًا بما يسمى بلجان التسيير”.

في المقابل قالت عضو الهيئة رحاب مبارك لـ”سودان تربيون” إن ما أصدرته دائرة الطعن خاص بالاتحادات والنقابات التابعة لمسجل عام تنظيمات العمل المحكومة بموجب قانون نقابات عمال السودان لعام 2010 وقانون الاتحادات المهنية لعام 2004. وأوضحت المُبارك أن لجنة التسيير غير معنية بقرارات المحكمة العليا لكونها نقابة مستقلة ولا تتبع لمسجل تنظيمات العمل.

السوداني