تطورات جديدة في قضية منزل الطائف الشهيرة





تسبّب إعياء المتحري في قضية منزل الطائف الشهيرة الموقوف على ذمتها عسكريون وقيادات سابقة بالجيش ومدنيون إلى جانب وزير أسبق بالحكومة البائدة إلى تأجيل المحاكمة الى الأسبوع المقبل.

وقرَّرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، رفع جلسة المحاكمة الخميس الى الخميس المقبل، وذلك بعد أن وردت إفادة طبية منضدتها تفيد بأن المتحري عقيد شرطة محمد عبد الحكيم، في راحة طبية لمدة (7) أيام، بحسب التقرير الطبي جراء إعيائه ومرضه.

الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد حددت جلسة الخميس وفق الصيحة لموالاة سماع المتحري وتقديم ما تبقى من يومية التحري، إلا أنه بإعيائه تم تأجيل الجلسة للأسبوع القادم