السجل المدني: يؤكد التزامه بالتحول الرقمي





أكد الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشؤون المالية ممثل المدير العام لقوات الشرطة أن قضايا الهوية والمواطنة من القضايا المهمة التي يجب ان يسعى الجميع لحلحلة معوقاتها بتسجيل كافة المواطنين الذين لم يتم تسجيلهم في قاعدة بيانات السجل المدني ضمانا لحفظ حقوقهم.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بدارالشرطة ببري ورشة حول السجل المدني صون للهوية وضمان للمواطنة والتي جاءت تحت شعار: (السجل المدني مسؤلية مشتركة) بحضور هيئة ادارة وقيادة الشرطة وممثلي المؤسسات ذات الصلة ومدراء السجل المدني السابقين.

واشار إلى ان تسجيل المواطنين وفق الدقة المطلوبة تفيد الدولة في وضع خططها الاستراتيجية والاقتصادية التي توفر الحياة الكريمة للمواطن، مؤكداً دعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج السجل المدني حتي يضطلع بدوره كاملاً في انفاذ كافة برامجه الخاصة بتسجيل المواطنين، اضافة لتطوير وتقنية العمل.

من جانبه أبان اللواء شرطة حقوقي ياسر مبارك يوسف مدير الادارة العامة للسجل المدني ان الورشة تاتي متوافقة مع الاحتفالات باعياد الشرطة السودانية ويوم الشرطة العربية وتجسيد شعار الاحتفالات معا نحو مجتمع آمن باعمال السجل بتسجيل كافة المواطنين والمواليد الذين لم يتم تسجيلهم في نظام السجل المدني واستخراج الاوراق الثبوتية لهم، مشيراً إلي ان المواطنة لا يمكن لها ان تتحق دون عمليات التسجيل ضمانا للحقوق وصون للهوية.

واكد التزامهم بتسجيل المواطنين في كل ولايات البلاد عبر الوحدات الثابتة والمتجولة، وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان الورشة استعرضت عدد(3) اوراق عمل جاءت الورقة الاولي بعنوان: الرؤية المستقبلية لاصدار الوقائع الحياتية في نظام السجل المدني.

وحملت الورقة الثانية عنوان: الهوية ودورها في بناء الامن الاجتماعي والورقة الثالثة بعنوان: السجل المدني اساس التحول الرقمي في الدولة.

فيما تم تكريم العديد من الشخصيات التي اسهمت في نجاح مشروع السجل المدني وتطويره وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي ستسهم في تطوير وترقية بيئة العمل.

سونا