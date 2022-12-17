إعلامي وشاعر يشرع في مقاضاة قناة تلفزيونية ومغنية شابة





شرع الإعلامي الشامل، الشاعر أنور الوسيلة، في مباشرة دعوى قضائية لدى محكمة الملكية الفكرية ضد قناة الهلال والشركة المالكة لها ومغنية شابة تدعى “شيماء” تغنت بأغنيته (أنا بتمنى) من كلماته وألحانه لصالح القناة وتم اسقاط اسم الشاعر والملحن خلال الفقرة التي قدّمت ببرنامج في حضرة المساء، مما عده الشاعر والملحن تعديا أدبياً ومادياً على حقوقه الأصيلة في الأغنية- حسب وصفه.

وشدّد مؤلف الأغنية على رفضه القطاع لأي تسوية مع القناة أو المغنية، وقال “فات الآوان الآن بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في التقاضي”، وأضاف “المغنية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية”، وتابع “كذلك لقد تعاملت مع القضية في بداياتها بكثير من اللامبالاة والآن لا مجال للحديث في أي نقطة وجميع الأمر بيد المحامي الذي أوكلته لإنجاز القضية”.

واختتم حديثه متسائلاً بسخرية “لا أدري ما الذي يجعل مقدم برامج يغفل ذكر أسماء معروفة بينما تذكر أسماء (سمكرجية) الأغاني والألحان الذين لا علاقة لهم بالابداع من قريب أو بعيد”- حسب قوله.

صحيفة الصيحة