حزب البعث : “مرحلة الحوار مع (التغيير) انتهت وهذا فراق بيننا وبينهم”





كشف الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، معلومات جديدة بشأن مغادرتهم لتحالف الحرية والتغيير.

وأكد خلف الله لـ(الصيحة) عدم تلقي حزب البعث أي اتصالات بعد خروجهم من التحالف، وقال إنّ آخر لقاءٍ جمعهم مع قادة الحرية والتغيير كان قبل التوقيع على الإطاري، وأضاف “الحرية والتغيير ارتكبت خطأً استراتيجياً بالتوقيع على الاتفاق الإطاري وتجاوزت أولويات ومطلوبات المرحلة المتمثلة في تأسيس جبهة شعبية عريضة تؤسس للانتقال الجديد”، وأكد خلف الله أن حزبه أدار حواراً (طويل النَّفَس) مع الفرقاء في الحرية والتغيير قبل الانسلاخ من التحالف، وقال “بالنسبة لحزب البعث، فإنّ مرحلة الحوار انتهت مع الحرية والتغيير وهذا فراقٌ بيينا وبينهم”، وتابع “لم تعد الحرية والتغيير الإطار الأمثل المعبر عن الثورة وتطلُّعات الشعب”.

الخرطوم- نجدة بشارة

صحيفة الصيحة