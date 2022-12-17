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شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تظهر بــ(نيولوك) جديد تتحدث من خلاله عن ملامح شخصيتها.. تطالب بالحذر في التعامل معها وتؤكد: (أنا حكيمة وحساسة وحمقاء)

2022/12/17
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي والمتابع على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب ظهرت من خلال الصور التي تم التقاطها لها من إحدى حفلاتها الخاصة بشكل ونيولوك جديد.

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صور عربي حققت أعلى نسبة تفاعلات وتعليقات بعد ساعات قليلة من نشرها حيث تجاوز عدد المتفاعلين مع الصور ال 4 ألف شخص ومتابع.

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وكتبت السلطانة على الصور بحسب ما رصدت محررة موقع النيلين: (شخصيتي مركبة … حكيمة .. حساسة ..مرحة .. حمقاء).

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وتابعت: (في كتير من الاحيان بكون مرنة جداً ويتماشى بس اكتشفت. انه الحاجات البتجاوزها بتكون مخزنة عندي سلوك بسيط من نفس الاشخاص الاتراكمت لي منهم حاجات طوالي بتتفعل عندي خاصية الشخصية الحمقاء ).

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وختمت تدوينتها التي أرفقت معها صورها الجديدة: (دي حالة او اتفعلت خاصية الحساسية ونأيت بنفسي بعيداً..كن حذراً في تعاملك معاي لانو انت بتتعامل مع كذا شخصية في زول واحد).

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رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/12/17