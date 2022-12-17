شاهد بالفيديو.. فتاة صينية حسناء تقتحم حفل “ربابة” سوداني وتقدم فاصل من الرقص على طريقة “العرضة” بشكل مذهل يجبر عشرات الرجال على الدخول ومشاركتها الرقص





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو نال حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا ووسائل التواصل المختلفة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة صينية الجنسية وهي تقتحم حفل “ربابة” لسودانيون في سوق واقف بدولة قطر.

الفتاة الصينية التي وصفها المتابعون بالحسناء أعجبها إيقاع الربابة ورقص الرجال على طريقة “العرضة” الشهيرة في السودان, لتقتحم الحفل وتشارك الحضور الرقص بطريقها مذهلة.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع فقد حمست الفتاة الرجال على الرقص, حيث تدافع العشرات للرقص معها بعد إعجابهم بطريقة رقصها وتفاعلها مع “الربابة”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين