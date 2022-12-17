شاهد بالصور.. سجلت كأسرع حالة ارتباط في المونديال.. شاب سوداني يرتبط بحسناء أرجنتينية فائقة الجمال التقى بها أثناء متابعته كأس العالم والجمهور السوداني يحمسه ويبارك له





نشرت صفحات سودانية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور لشاب سوداني يقف مع إحدى حسناوات أمريكا الجنوبية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كشفت الصفحات عن حقيقة الصور وتفاصيلها التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ووفقاً لما أكدت الصفحات الناشرة فإن الشاب السوداني ارتبط بحسناء من مشجعات المنتخب الأرجنتيني وذلك أثناء متابعته لكأس العالم الذي تنظمه قطر.

الشاب التقى بالفاتنة الأرجنتينية قبل إحدى مباريات منتخب بلادها وارتبط بها وفقاً لما كتبت الصفحات التي نقلت عنها محررة موقع النيلين.

وصنف المتابعون ارتباط الشاب السوداني بالفتاة الأرجنتينية بأنها أسرع حالة ارتباط بين اثنين في مونديال قطر, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن اعجابه وحمس الشاب على اكمال زواجه من الفتاة التي لن تكلفه الكثير مقارنة بفتيات بلاده.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين