عقار: الاتّفاق الإطاري أصوله خارجية وورشة المحامين سودنته





كشف عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار، عن ضغوطات خارجية مورست على المكوّن العسكري والمدني، من أجلّ الدخول في الحوار.

وقال عقار في تصريحاتٍ لبرنامج”كالآتي”، إنّ الاتّفاق الإطاري مولود عندو مصائب وبآليات دفنه وفشله ومكوناته وبعض أصوله قادمة من خارج السودان. وأضاف” ورشة المحامين غيّرت ملامحه وأصبح سودانيًا، ولكن من يقول إنّه سوداني خالص يكذب”.

وأوضح أنّ الاتّفاق يحتاج إلى تطوير والحركة الشعبية وقّعت عليه حتى لا تهزم مبدأ إيمانها بالحوار.

صحيفة السوداني