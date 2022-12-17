أردول يؤكد التفريق بين الاتفاق الإطاري والعملية السياسية





أكد مبارك أردول القيادي بقوى الحرية والتغيير – الكتلة الديموقراطية؛ في تغريدة على صفحته الشخصية أمس، على أهمية التفريق بين العملية السياسية عمومًا والاتفاق الإطاري الثنائي كمنشط وحيد، فهما شيئان مختلفان تمامًا.

وأضاف “الاتفاق الإطاري الثنائي فقط جزء من العملية السياسية الكبيرة، والعملية السياسية حسب وجهة نظرنا تبدأ بتوافق وطني من الأغلبية المؤثرة حول الانتقال وتمر بتكوين الحكومة الانتقالية التي تنفذ برنامج الفترة الانتقالية بينها تنفيذ وتحقيق السلام وتنتهي العملية السياسية بإقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية”.

صحيفة السوداني