تطور جديد بعد قرار المحكمة برجم امرأة في السودان





حكم على امرأة سودانية بالإعدام رجما بتهمة الزنا، وخفضت العقوبة إلى السجن ستة أشهر.

وأدانت محكمة في ولاية النيل الأبيض مريم تراب بحسب المشهد السوداني في يونيو، بعد أن اعترفت بتقبيل صديقها، لكن المحكمة أمرت بإعادة المحاكمة عقب احتجاجات دولية، وغير القاضي التهمة من الزنا إلى ارتكاب فعل فاحش، وخفض الحكم حينها إلى السجن.

ومعظم أحكام الرجم في السودان تكون على المرأة، وتلغى عادة غالبيتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها على امرأة بالرجم في السودان فقد صدر حكم مماثل منذ عشر سنوات في كردفان.

صحيفة الصيحة