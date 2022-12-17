يونيتامس تناقش القضايا الحيوية مع مسؤولي (الشعبية) في كاودا





سجلت بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” زيارة إلى كاودا، معقل الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، وناقشت مع مسؤوليها عدداً من القضايا.

وينتظر أن تعمل الحكومة الانتقالية المقبلة على تحقيق السلام في المنطقتين من خلال التفاوض الجاد مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة الحلو، وفقاً لما هو مخطط له في العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية.

وقالت يونيتامس، في بيان مقتضب حصلت عليه (التيار)، إن فريقاً منها زار كاودا مؤخرًا والتقوا بالحاكم والإدارة المحلية والنساء والشباب والزعماء الدينيين والمجتمع المدني. وتبادلوا وجهات النظر حول التطورات السياسية والمتعلقة بالسلام، والوضع الأمني، واحتياجات حقوق الإنسان، ومشاركة المرأة، ونشاط اليونيتامس ”.

التيار