رئيس مجلس السيادة يلتقي نائب رئيس بعثة اليونيتامس





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم بخارجياتا لوندياي نائبة رئيس بعثة يونيتامس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها بالسودان .

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها نائبة رئيس البعثة في تحقيق التوافق السياسي والسلام والاستقراربالبلاد، معربا عن أمنياته لها بالتوفيق في منصبها الجديد كوكيل عام للشؤون الأفريقية بالأمم المتحدة .

وعبرت السيدة خارجياتا في تصريح صحفي عن شكرها وتقديرها للدعم والتعاون الكبير الذي وجدته من القيادات السودانية ومسؤولي الوزارات والمؤسسات الرسمية والشعبية، مما مكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب خلال فترة عملها بالسودان .

وقالت إنها على ثقة من قدرة السودانيين على تجاوز التحديات السياسية التي تواجه البلاد، وأنها سعيدة للغاية لأنها شهدت التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤكد قدرة القيادات السودانية على اتخاذ القرارات الصعبة التي من شأنها وضع السودان في المسار الصحيح .

وأضافت أن السودان، بما يملكه من إمكانيات، قادر على تقديم الكثير المفيد لإفريقيا والعالم بأسره.

وكالة سونا