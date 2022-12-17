كأس العالم 2022، تعليق راغب علامة على هزيمة المغرب من كرواتيا





كأس العالم 2022، علق النجم اللبناني راغب علامة على تحقيق منتخب المغرب المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وكتب راغب علامة في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “مع إن الفريق المغربي نال المركز الرابع لكنه بشهادة الجميع فريق عالمي ويستحق البطولة ولقد دخل نادي أبطال العالم عن جدارة.. أنتم فخر العرب لقد رفعتم الراية العربية عاليًا. نحن جميعًا في العالم العربي فخورين بكم”.

وخسر منتخب المغرب اليوم أمام نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابعد بهدفين مقابل هدف لتحقق كرواتيا الميدالية البرونزية، ويحل المغرب في المركز الرابع.

ثاني برونزية لمنتخب كرواتيا

وبذلك يحقق منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققها في كأس العالم فرنسا 1998 بالفوز على هولندا 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي – جواد الياميق – أشرف داري- يحيى عطية الله.

الوسط: سفيان أمرابط – بلال الخنوس – عبد الحميد الصابيري.

الهجوم: حكيم زياش – سفيان بوفال – يوسف النصيري.

تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفتش.

الدفاع: جوزيب ستانيتش – جوزيب سوتالو – يوشكو جفارديول – بورنا سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش – لوفر ماير.

الهجوم: ميسلاف أورسيتش – إيفان بيريسيتش – ماركو ليفايا.

أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال

ونجح منتخب المغرب في التأهل لدور نصف النهائي في مونديال قطر لكرة القدم، في انجاز غير مسبوق لمنتخب عربي وأفريقي، حيث سيكون الأول الذي حقق هذا الإنجاز بعدما أخفقت الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010) في تجاوز ربع النهائي سابقًا.

وبات منتخب المغرب، أول منتخب عربي يصعد لربع ونصف نهائي كأس العالم عبر تاريخه.

وسبق لمنتخب المغرب أن كان رابع منتخب أفريقي يصعد للدور ربع النهائي في تاريخ بطولات كأس العالم بعد منتخبات، الكاميرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010، المغرب 2022.

بوابة فيتو