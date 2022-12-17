والي الخرطوم: موازنة 2023 تحمل بشريات





كشف والي الخرطوم لمُكلف أحمد عثمان حمزة أن موازنة ولاية الخرطوم للعام القادم ٢٠٢٣م تحمل بشريات للشباب والخرجين والأسر المنتجة وذلك بتنفيذ عددا من المشاريع الإنتاجية والحرفية بغرض خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج.

ودعا والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة لدى تدشينه صباح اليوم بقاعة الصداقة معرض مشروعات الشباب والأسر المنتجة إحدى مشاريع الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومجموعة جياد.

دعا الشباب لزيارة المعرض واختيار ما يناسبهم من المشروعات المطروحة علماً و أوضح أن المعرض وفر ٣٠ مشروع إنتاجي بتخصصات مختلفة يمكن الإستفادة منها فى التنمية الاجتماعية.

و أكد الوالى علفى الشراكة مع شركة جياد التى ساهمت فى توطين العديد من الصناعات محلياً مثل تصنيع آليات النفايات وغيرها.

و أعلن حمزة عن مساعى جارية لترتيب لقاء مع بائعات الأطعمة والشاي لتنظيم عملهن وتخصيص مواقع لهن تناسب وضعهن كنساء يسعين وراء كسب العيش الحلال وأعرب الوالي عن تقدير الولاية لمعانآة أصحاب المهن غير المنظمة غير أنه يجب ترتيبها بحيث لا تغلق الطرق وتعوق حركة المواصلات في مداخل المواقف والأسواق.

وقال مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق حسن فريني إن وزارتة عملت على تنفيذ موجهات حكومة الولاية بتنشيط عمل المؤسسات الاجتماعية للاستفادة من الشراكة مع جيادة لتوفير مشاريع بتسهيلات تستوعب أصحاب المهن الحرة والخريجين وأكد أن معرض مشروعات الشباب إعتمد توفير وسائل إنتاج تناسب دخل الشباب والأسر الفقير باقساط مريحة عبر مؤسسة التنمية الاجتماعية .

من جانبة أكد المدير التنفيذي لمجموعة جياد الصناعية المهندس عبدالله عبدالمعروف استعداد المجموعة لتصنيع إحتياجات الولاية لدعم البرامج الاجتماعية والخدمية ووفرت المجموعة للولاية العديد من المنتجات حسب المواصفات التى تناسب المشروعات الداعمة لتنمية المجتمع .

باج نيوز