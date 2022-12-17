



بسم الله الرحمن الرحيم

نداء أهل السودان للوفاق الوطني

تصريح صحفي حول (موكب الغضب)

موكب الغضب الأحد ١٨ ديسمبر 2022م هو موقف وطني وحراك شعبي ضد الاتفاق الإطاري وضد مشروع التسوية الأجنبية، وهو موكب سلمي يأتي بداية لمرحلة جديدة من التصعيد، ندعو فيها كافة أهل السودان بكل تنوعهم للتظاهر والخروج مقاومين ومعبرين عن رفضهم لهذا الاتفاق المشبوه. فهو اتفاق يقوم على وصاية الأجنبي، ويمنح فئة لا تمثل السودانيين سلطة لا تستحقها، وهو اتفاق يقوم على خيانة كل القيم وقد صنع بالأكاذيب والمتاجرة بالدماء في غرف مغلقة برعاية الأجانب. كل ما سبق لن يحقق استقرارا لشعبنا، ولن يمنحه حقه الأصيل في الكرامة والحرية والعيش الكريم.

موكب الغضب الذي يحمل معنى هذه الكلمة هو بداية لتصعيد وطني يشمل كافة فئات هذا الشعب، تصعيد سينتظم في كل ولايات السودان حيث ستتوحد الإرادة القومية ضد هذه المؤامرة التي تسمى الاتفاق الإطاري، وسيقاوم شعبنا بكافة الوسائل السلمية، وذلك من أجل إسقاط مشروع التسوية الأجنبية غير الوطني.

المهندس / هشام عثمان الشواني

الناطق الرسمي باسم نداء أهل السودان للوفاق الوطني.

السبت 17 ديسمبر 2022م