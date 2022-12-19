بالفيديو.. بايدن يكشف عن أصوله و يثير الجدل من جديد : “قد أكون إيرلنديا ولكنني لست غبيا”!





سلطت صحيفة “نيويورك بوست” الضوء، على تصريح مثير للجدل، أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الصحيفة، أن بايدن أدلى بتصريح، مهين للإيرلنديين خلال خطاب ألقاه في مسقط رأسه بولاية ديلاوير الأمريكية.

وجاء في تصريح بايدن في اجتماع حول مزايا قدامى المحاربين: “قد أكون إيرلنديا، ولكنني لست غبيا. لقد تزوجت من ابنة دومينيك جياكوبا، لذا لدي القليل من الإيطالية”.

وبينت الصحيفة أن بايدن خلط في تصريحه، بين جد، وأب زوجته، لأن دومينيك جياكوبا هو جدها، واسم والدها دونالد جاكوبس.

صحيفة المرصد