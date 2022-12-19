شاهد بالفيديو.. شاب يقف خلف فنان شهيرة ويتحرش بها أثناء تقديمها وصلة غنائية والفنانة تستجيب لتحرشاته وتحمسه على التمادي في فعله والجمهور: (شكلو الموضوع عاجبك)





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة كبيرة وصاحبته ردود أفعال واسعة بعد ظهوره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي أثار غضب المتابعين فنانة سودانية قيل أنها شهيرة وهي تغني بأحد المسارح.

ولفت أنظار المتابعين شاب كان يقف خلفها ملتصقاً بها وهي تغني وهو ما فسره الجمهور بالتحرش من قبل الشاب على الفنانة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد توقع المتابعون أن تصدر الفنانة ردة فعل قوية تجاه الشاب الذي تحرش بها على حد تعبيرهم لكنها لم تصدر أي ردة فعل وهو ما ساعد الشاب على التمادي في فعلته.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انتقد تصرف الشاب وعدم ردة فعل الفنانة من خلال التعليقات التي انهالت كالمطر, وكتب أحدهم تعليقاً تجاوب معه الكثيرون فيه, حيث قال (شكلو الموضوع عاجبك يا فنانة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين