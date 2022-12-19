شاهد بالصور.. تنبأت بفوز رفقاء ميسي.. ناشطة سودانية شهيرة تتوقع فوز الأرجنتين باللقب وترتدي ثوب سوداني مطرز بشعار “التانغو” قبل يوم من النهائي





صدقت توقعات ناشطة سودانية شهيرة في نتيجة مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا والتي انتهت بفوز الأول وتحقيقه الكأس الأغلى في العالم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد راهنت الناشطة نهاد عصام على ميسي ورفاقه في تحقيق اللقب الغائب عن الأرجنتين منذ 36 عام.

الناشطة المعروفة قامت بتطريز ثوب سوداني عليه شعار المنتخب الأرجنتيني قبل 24 ساعة من النهائي الكبير, حيث استعانت بخبيرة في تصميم الثياب لتصمم لها ثوب بشعار وألوان المنتخب الذي تشجعه.

وقالت مهاد التي خطفت الأضواء: (الليلة و بكرة مباراة النهائي حبيت أعمل حاجة مختلفة فيها علم فريقي المفضل ، دخلت على الجميلة ام راما قلت ليها عايزة توب يكون فيو علم الأرجنتين ، قالت لي ابشري والليلة الصباح بدتو و خلال 4 ساعات فقط صممتو و سلمتني التوب).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: ( قلت ليها انا خايفة اننا نخسر قالت لي بإذن الله توبنا حيفوز والأرجنتين حتشيل الكأس).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين