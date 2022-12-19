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شاهد بالصور.. تنبأت بفوز رفقاء ميسي.. ناشطة سودانية شهيرة تتوقع فوز الأرجنتين باللقب وترتدي ثوب سوداني مطرز بشعار “التانغو” قبل يوم من النهائي

2022/12/19
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صدقت توقعات ناشطة سودانية شهيرة في نتيجة مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا والتي انتهت بفوز الأول وتحقيقه الكأس الأغلى في العالم.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد راهنت الناشطة نهاد عصام على ميسي ورفاقه في تحقيق اللقب الغائب عن الأرجنتين منذ 36 عام.

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الناشطة المعروفة قامت بتطريز ثوب سوداني عليه شعار المنتخب الأرجنتيني قبل 24 ساعة من النهائي الكبير, حيث استعانت بخبيرة في تصميم الثياب لتصمم لها ثوب بشعار وألوان المنتخب الذي تشجعه.

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وقالت مهاد التي خطفت الأضواء: (الليلة و بكرة مباراة النهائي حبيت أعمل حاجة مختلفة فيها علم فريقي المفضل ، دخلت على الجميلة ام راما قلت ليها عايزة توب يكون فيو علم الأرجنتين ، قالت لي ابشري والليلة الصباح بدتو و خلال 4 ساعات فقط صممتو و سلمتني التوب).

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وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: ( قلت ليها انا خايفة اننا نخسر قالت لي بإذن الله توبنا حيفوز والأرجنتين حتشيل الكأس).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

2022/12/19