أصالة تكشف كواليس أغنيتها الجديدة (فيديو)





أصالة، كشفت النجمة أصالة عن كواليس أغنيتها الجديدة مع الفنانة أسماء لمنور، التي من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت النجمة أصالة مقطع فيديو تشويقيا لأغنيتها الجديدة مع أسماء لمنور، وعلقت قائلة:”بكل لحظة من لحظات التسجيل والتصوير كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللي نحن فيها، من زمان كتير متمنية غنًي أغنية مغربية وصار الوقت وكمان عملتها مع صديقة وأخت موهوبة راقية تعشق مثلي الموسيقى وعايشة من خلالها، بتمنّى تحبّوها مثلّ ما حبيتها وتفرّحكم مثل ما فرّحتني ومعها بهدي كلّ محبتي واحترامي لأهلي وأحبّتي بالمغرب الحبيب”.

وعلي الجانب الآخر، وجهت النجمة السورية أصالة مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” رسالة للمطرب العراقي ماجد المهندس، وذلك عقب حفله الذي أقيم مساء أمس بالمملكة العربية السعودية.

أصالة

ونشرت أصالة صورة لـ ماجد المهندس، وعلقت عليها قائلة: “مستحيل تكون حفلة إمبارح لفائق التّهذيب والموهبة حفلة عادية.. استمتاع وجمال وإبهار غير عادي.. شكرًا على الّلي بتقدمه وارتقائك بفنّك وحرصك وشغفك يا مثال لصورة الفنّان كيف لازم يكون”.

وكانت أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في المنصورة الجديدة وسط حضور عدد كبير من محبيها.

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها “شكرا، غلبان، الورد البلدي، علي سيدك، 60 دقيقة حياة” وغيرها من الأغاني.

وطرحت أصالة مؤخرا أغنية “غلبان” وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات، والأغنية من كلمات الشاعرة منة القيعي، وألحان الملحن إيهاب عبدالواحد، وتوزيع الموزع أحمد طارق يحيى.

بوابة فيتو