إلهام شاهين تهاجم “داعش” بعد تقديمها مسلسل بطلوع الروح





إلهام شاهين،تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن مسلسلها “بطلوح الروح” الذي قدمته في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وذلك خلال كلمتها في الجلسة الثالثة لمنتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين:” الخوف والرعب من هذا المسلسل كان كبيرا وكل الإهانات تلقيتها كما أنني لا أقبل بالفكر المتطرف”.

إلهام شاهين

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أنها استعدت بشكل كبير للمسلسل من ناحية دراسة تنظيم داعش ووجهت سؤالا لتنظيم داعش قائلة:” كيف تدافعون عن بلد أو دين وأنتم مأجورون”؟!!

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين أيضا عن الأدوار التي ترغب في تقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت أنها تريد تقديم أدوار سينمائية تمس القضايا الاجتماعية.

مسلسل “بطلوع الروح” بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وعادل كرم وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب، ومسلسل “رانيا وسكينة” بطولة روبي ومي عمر، وقدعُرض حصريًا على”MBC مصر”، في شهر رمضان الماضي.

ومن ناحية أخري، قالت الفنانة إلهام شاهين: إنها سعيدة بتكريمها في لندن مؤخرا عن فيلم “حظر تجول”.

وأضافت إلهام شاهين في تصريح سابق لـ “فيتو”، أن السفير المصري في لندن كان حاضرا إلى جانب بعض الجاليات العربية، وبعض الأجانب أيضا، وهذا يعني لي الكثير.

وكشفت أنه سيكون هناك ولأول مرة مهرجان عن السينما العربية يقام في لندن خلال شهر يونيو القادم وقد اعتبروا فيلمي “حظر تجول” كمثال للسينما العربية.

وتابعت إن هذا الفيلم له مكانة خاصة في قلبي وفزت عنه بنحو 9 جوائز.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها مؤخرا لقطات وصور خاصة من ندوة تكريمها فى أول مهرجان للسينما العربية بــ لندن.

بوابة فيتو