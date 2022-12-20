أحلام برفقة أصالة في كواليس “سعودي ايدول”





نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لها برفقة الفنانة أصالة من كواليس برنامج المسابقات الجديد “سعودي ايدول”.

وعلقت أحلام على الصورة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: بتقوى بقوى.. سعودي ايدول”.

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخرا أغنيتها الجديدة “تجاهل” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية “تجاهل” من كلمات: محمد القاسمي، وألحان: عبد الله آل سهل، وتوزيع: مدحت خميس.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام شوقت الجمهور لأغنيتها الجديدة “تجاهل” والتي تطرحها خلال الساعات المقبلة.

ونشرت أحلام بوستر الأغنية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: الليلة”.

وكانت الفنانة أحلام هنأت مؤخرا النجم الإماراتي حسين الجسمي بعقد قرانه.

وكتبت أحلام في تغريدة لها عبر تويتر: “الغالي أخويا ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينك وبين أهلك على خير، وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة”.

أحلام

الفنانة الإماراتية أحلام معروفة بلقب “الملكة”، وتعتبر من المطربات الأعلى أجرا في إحياء الحفلات والمهرجانات بالوطن العربي.

المطربة أحلام متزوجة من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري منذ 19 يونيو 2003 وأنجبت منه 3 أبناء هم “فاهد مواليد 2004، فاطمة مواليد 2008، لولوة مواليد 2010”

يملك الهاجري شركة تنقيب عن النفط في قطر، وتقدر ثروته بالمليارات، ويملك وزوجته قصورًا في مختلف البلدان العربية والغربية في لبنان، وقطر، واسطنبول، وباريس، بالإضافة إلى الطائرة الخاصة بالعائلة.

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