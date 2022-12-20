شاهد بالصورة والفيديو.. راقصة حسناء تشعل حفل “طمبور” سوداني بوصلة رقص مثيرة وملفتة مع “الكورس” والجمهور: (شوايقة والبلد رايقة)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال الأيام الماضية مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول راقصة حسناء وهي تتألق خلال تقديمها وصلة رقص خلال حفل “طمبور” بأحد المناطق بالولاية الشمالية.

الراقصة التي خطفت الأضواء وسحبت البساط أبدعت في الرقصة مع “الكورس” الخاص بفنان الطمبور الذي كان يحي الحفل الذي شهده جمهور غفير.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه تغزلوا في الراقصة وفي الحفل الذي شاركت فيه الحسناء بالرقص وكتب أحدهم بحسب رصد محررة موقع النيلين (شوايقة والبلد رايقة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين