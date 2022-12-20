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شاهد بالصور.. زواج فتاة سودانية من رجل صيني..العريس يرتدي الزي البلدي السوداني وطقوس “الجرتق” تغير ملامحه

2022/12/20
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نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور تم تداولها من حفل زواج وصفه المتبعون بالفريد من نوعه.

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وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الزواج تم بين رجل صيني وفتاة سودانية وأقيم بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط أجواء جميلة.

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العريس الصيني ظهر سعيداً لحظة التقاط صور له مع عروسته وهما يرتديان أزياء بلدية في وقت “الجرتق” الذي يعد من أهم طقوس الزواج بالسودان.

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تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والتي رصدتها محررة موقع النيلين جاءت معظمها مباركة للعروسين, لكن القلة من المعلقين ركزوا مع تعابير العروسين لحظة التقاط الصور وأكدوا أن “الجلابية” التي ارتداها العريس الصيني غيرت من ملامحه تماماً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/12/20