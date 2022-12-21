شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة ترد على الناشط فائز الطليح: (قول ما شاء الله ما تسحر لي أولادي وجهز مديدة الحلبي وليك علي السمن بجيبو معاي)





نشرت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) مقطع فيديو الناشط فائز الطليح والذي تغزل من خلاله بإمكانياتها الصوتية وأشاد بزيارتها لمنطقتهم بالولاية الشمالية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت القلعة المقطع على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وردت عليه بتغريدة شكرت من خلالها الطليح وأهالي الولاية الشمالية.

وكتبت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني: (وانا كمان كنت سعيده ومبسوطة بيكم الاخ ابوشنب شكراً جزيلاً ليك ولكل اهلي في الشمالية علي البشاشه وكرم الضيافة والاستقبال،، وربنا يديم عليكم الافراح واجيكم تاني وتالت ورابع ويارب دايماً عامرين يا اطيب ناس).

وأضافت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (وقول ماشاء الله تبارك الله ماتسحر لي اولادي البودي قاردية ديل).

كما طلبت منه تجهيز مديدة الحلبي التي اشتهر بها, وقالت: (الزياره الجاية ان شاء الله جهز المديدي اللت حلبة وليك علي السمن بجيبو معاي).

وختمت القلعة تدوينتها التي وجدت تفاعل المئات من متابعيها: (ابقي عافية وربنا يركك عافيي رك..شكراً جميلاً كل اهالي تنقسي الجميلة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين