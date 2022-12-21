شاهد بالصورة والفيديو.. رسامة سودانية تذرف الدموع بعد رسمها لوحة لأمير قطر.. تشيد بالشيخ تميم وتنتقد رواد مواقع التواصل ببلادها بشدة





نشرت رسامة سودانية صاعدة مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدثت من خلاله عن تفاصيل اللوحة التي قامت برسمها.

وانتقدت الرسامة أريج جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك رداً على السخرية و “الردم” الذي تعرضت له بسبب لوحتها التي رسمت فيها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

أريج أكدت في حديثها الذي رصدته محررة موقع النيلين أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يدعمون الغرباء ويهدمون مواطنيهم المبدعين في السودان.

وذكرت أن الشعب السوداني غير عن بقية الشعوب التي تدعم مبدعيها, بينما الشعب السوداني يشيد بالآخرين وينتقد مبدعيه في كل المجالات.

وأشادت أريج من خلال حديثها الذي تابعته محررة موقع النيلين بالشيخ تميم ووصفته بالمتواضع, واثقة من وصول اللوحة التي قامت برسمها إليه في قطر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين