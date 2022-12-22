دكتورة علم نفس تحذر عصابات 9 طويلة من مرضي نفسي خطير (انتو ما محتاجين سلاح والناس بقت تخاف منكم وبدوكم بدون دفاع عن النفس)





حذرت اخصائية نفسية عصابات 9 طويلة المنتشرة في السودان من مرض نفسي خطير قد يصيب ضحاياهم لحظة الهجوم عليهم بالسلاح.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت الدكتورة ابتسام محمود تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في شكل نداء لعصابات 9 طويلة.

وقالت الدكتورة في تدوينتها: (نداء لتسعه طويله من استشاري نفسي: الرجاء التعامل مع الضحايا بلطف وخاصة السيدات خت السكين في الرقبة حركة مخيفة وبتعمل مرض نفسي اسمو عصاب ما بعد الصدمة وما محتاجين ليها).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الناس بقت تخاف وبدوكم ساكت من غير دفاع عن النفس وبتجو انتو مجموعه فما محتاجين سلاح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين